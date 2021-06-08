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«شرطة الرياض»: القبض على قائد شاحنة ظهر في مقطع يسير عكس الاتجاه

«شرطة الرياض»: القبض على قائد شاحنة ظهر في مقطع يسير عكس الاتجاه
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تواصل – فريق التحرير:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مخالفة قائد شاحنة قواعد السلامة المرورية بالقيادة عكس اتجاه السير على طريق (القصيم – الرياض) السريع، معرضًا حياة الآخرين للخطر، فقد تمكنت فرق القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة – بفضل الله – من تحييد خطره، والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية النيبالية في العقد الخامس من العمر.

وأوضح المتحدث الإعلامي، أن إجراءات الاستدلال الأولية أبانت أنه في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه وتطبيق لائحة المخالفات المرورية، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

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