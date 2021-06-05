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«الحصيني»: الاثنين أول أيام «مربعانية القيظ» وأول طوالعها «الثريا» يتبعها «الدبران والهقعة»

«الحصيني»: الاثنين أول أيام «مربعانية القيظ» وأول طوالعها «الثريا» يتبعها «الدبران والهقعة»
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تواصل – فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز بن محمد الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات، أن يكون يوم الأحد 25 شوال آخر الكنة والأثنين 26 شوال 1442هـ 7يونيو أول أيام مربعانية القيظ وأول طوالعها “الثريا”.

وقال الحصيني: “أيام مربعانية القيظ 40 يوماً مقسمة على الثريا والدبران والهقعة، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان معلنا بداية الصيف فلكياً 11 ذي القعدة 1442هـ 21 يونيو”.

وأضاف “متوقع ان يستمر الصيف حتى تاريخ 1443/1/29هـ، و6 سبتمبر موعد دخول أول أنواء الخريف”الجبهة” في بلادنا وفلكياً 1443/2/15هـ 2021/9/22م حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الفصل، ومتوقع أن تكون حرارة الصيف هذا العام 1442هـ – 2021 م حول معدلاتها الطبيعة-ان شاء الله -.

وختم عبدالعزيز الحصيني بقوله “في هذا الفصل تقل الأمطار ويجف العشب وتختفي الحشرات الربيعية فيه طباخ اللون والعنب والتمر، عند ارتفاع الحرارة تظهر بعض الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الزكام وضربات الشمس والإجهاد، ويمكن الوقاية منها من خلال اتباع النصائح الصادرة عن الجهات الصحية والتي يجب الالتزام بها والله الحافظ”.

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