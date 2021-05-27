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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«جامعة الملك فهد» تعلن آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق ببرامج ماجستير السنة الواحدة

«جامعة الملك فهد» تعلن آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق ببرامج ماجستير السنة الواحدة
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تواصل – فريق التحرير :

حددت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يوم 3 يونيو المقبل آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق ببرامج ماجستير السنة الواحدة، الذي بدأ التقديم فيه يوم 12 مايو الجاري.

وتقدم الجامعة برامج ماجستير جديدة للجنسين تتماشى مع الاتجاهات العالمية وسوق العمل، وتتميز بالقدرة على تطوير مهارات الطالب بسرعة وكفاءة عالية، حيث يتخرج الطالب خلال سنة دراسية واحدة.

وتتضمن التخصصات المطروحة، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والروبوتات، وتحليل الأعمال، والمدن الذكية، وغيرها من التخصصات.
يذكر أن مجموع برامج الماجستير في الجامعة بلغ 32 برنامجًا مختلفًا، حيث تم أضافت 17 برنامجًا جديدًا هذا العام.

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