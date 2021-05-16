«وقاية»: المحصنون القادمون للمملكة لا يلزمهم الفحص أو الحجر عند الوصول (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شدد الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة “وقاية” علىأهمية تقديم القادمين غير السعوديين فوق 8 سنوات لما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد متحدث وقاية، أن القادمين المحصنين لا يلزمهم الفحص أو الحجر عند الوصول.

وأوضح أنه يتم الحجر المؤسسي على القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية من غير المحصنين وغير المشمولين بالاستثناءات، ويكون الحجر في فنادق محددة وعلى نفقتهم الخاصة.