«التجارة» تكشف آلية إدارة التجمعات للمراكز التجارية وأسواق النفع العام والمواد الغذائية

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كشفت وزارة التجارة عن آلية إدارة التجمعات ومنع التجمهر في المراكز التجارية وأسواق النفع العام والمواد الغذائية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وفيما يتعلق بآلية إدارة التجمعات للمراكز التجارية وأسواق النفع العام والمواد الغذائية، اتخذت الوزارة الإجراءت التالية:

– استخدام تطبيق توكلنا للتحكم في الطاقة الاستيعابية التي تزيد على 100 شخص (عدا العاملين).

– في حال تعطل خدمة توكلنا لإدارة التجمعات يتوجب على إدارة المنشآة استخدام طريقة فعالة لضبط أعداد الزوار وفقا للطاقة الاسيتعابية.

– يجب على إدارة المحلات والمولات والمجمعات الملزمة بتطبيق توكلنا لإدارة الجمعات الرفع بالمساحة والطاقة الاستيعابية على برنامج توكلنا وفقا للضوابط، وستقوم الجهات المختصة بالتحقق من صحة البيانات.

– فيما يخص المولات والمجمعات، يكتفى بقياس درجة الحرارة عند مداخل المولات ولا يشترط ذلك عند كل محل داخلي.

– يكون الأكل والشرب في الأماكن المخصصة لذلك، ويمنع تماما التجول بالمشروبات أو المأكولات سواء للأطفال أو البالغين.

– منع أي عمليات تجارية مع المخالفين للإجراءات الاحترازية مثل غير الملتزمين بوضع الكمامة بالشكل الصحيح، أو غير الملتزمين بالتباعد، وإخراج المخالف من المنشآة.

وبشأن آلية منع تجمهر العملاء عند مداخل ومخارج المراكز التجارية والمولات، قررت وزارة التجارة ما يلي:

– تخصيص عدد كاف من حراس ورجال الأمن لمنع التجمهر والتزاحم عند البوابات الخارجية ومداخل المراكز التجارية.

– توفير مسارات متعرجة للانتظار عند البوابات بما يضمن التباعد وعدم التجمهر ومنع دخول أي مخالف للإجراءات الاحترازية.

– يسمح لحاملي تذاكر السينما مسبقة الدفع بالدخول والتوجه مباشرة للصالات المخصصة، مع تطبيق البروتوكولات الخاصة.

– وضع لوحات إرشادية على كل مدخل تبين الطاقة الاستيعابية، والتشديد على تطبيق التباعد بين الأفراد.

– استخدام توكلنا لإدارة التجمعات وتوفير ملصق الباركود الخاص بـ«توكلنا» عند بوابات الدخول والخروج والتأكد من قيام العميل بمسح الباركود عند الدخول والخروج.

– وضع علامات وملصقات التباعد في الساحات الخارجية وقبل المداخل لمنع التجمهر.

– يجب على حراس الأمن عدم السماح لأي فرد بالخروج إلا بعد أن يقوم بتسجيل الخروج عن طريق تطبيق «توكلنا».