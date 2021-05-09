4 إجراءات مهمة حال انسكاب السوائل على الكمبيوتر المحمول

تواصل – وكالات:

قد يفاجأ البعض بانسكاب الماء وغيره من السوائل على أجهزة الكمبيوتر، وتبرز الحاجة إلى وسائل لمنع تلف الجهاز وتجفيفه ليعمل بشكل طبيعي من جديد.

وإذا كانت لديك بطارية قابلة للإزالة، فقم بإزالتها على الفور، ثم اضغط على زر الطاقة حتى يتم إيقاف تشغيل جهازك. واتبع الخطوات التالية، بحسب موقع ديجيتال تريندز:

1- قم بإزالة جميع المكونات القابلة للفصل بسهولة. افصل الماوس وأي كبلات، وقم بإزالة أي محركات الأقراص الثابتة وأقراص دي في دي.

2- قم بتجفيف الجزء الخارجي من جهازك. افتح الكمبيوتر المحمول الخاص بك بقدر ما تستطيع، أمسكه رأسًا على عقب للسماح بتصريف أي سائل متراكم، واستخدم منشفة أو قطعة قماش ماصة لمسح الأسطح المبللة حتى تجف. لا تحاول تجفيف الكمبيوتر باستخدام الهواء الساخن القسري من مسدس حراري أو مجفف شعر.

3- في هذه المرحلة، نوصيك بالاستفادة من الضمان إذا كان لا يزال ساريًا أو اصطحاب جهازك إلى ورشة إصلاح. إذا كانت علامتك التجارية لديها متجر إصلاح مخصص مثل أبل فاتصل بهم على الفور أو ابحث عن متاجر الإصلاح المحلية المتخصصة في العلامة التجارية للكمبيوتر المحمول.

4- نوع السائل المنسكب مهم، والماء هو الأقل حمضية، بينما السوائل السكرية والكحولية أكثر قدرة على التوصيل وأكثر تآكلًا، ويمكن أن تسبب ضرراً دائماً بسرعة. في كلتا الحالتين، الهدف هو تخفيف آثار هذه السوائل قدر الإمكان، عن طريق تجفيف الكمبيوتر على الفور.