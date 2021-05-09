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تنبيه مهم من سفارة المملكة بشأن السفر إلى جنوب أفريقيا

تنبيه مهم من سفارة المملكة بشأن السفر إلى جنوب أفريقيا
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تواصل – فريق التحرير :

نشرت سفارة المملكة في جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، بياناً أوضحت خلاله أن إدارة الجوازات والهجرة الجنوب أفريقية، أصدرت قراراً بشأن السماح بدخول المواطنين السعوديين إليها.

وقالت السفارة إن أنظمة إدارة الجوازات والهجرة الجنوب أفريقية تسمح بدخول المواطنين بتأشيرة يتم إصدارها في المطار مدتها 3 أشهر.

وأشارت إلى أنه يستثنى من ذلك حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والراغبون بالدراسة حيث يتطلب منهم الحصول على تأشيرة صادرة من السفارة الجنوب أفريقية بالرياض أو القنصلية العامة في جدة.

كما أقرت السلطات في جنوب أفريقيا عددا من الإجراءات لدخول الأجانب إلى أراضيها كالتالي :

– يلزم الزائر تقديم شهادة فحص كورونا ثبت سلامته وأن يتجاوز تاريخ الحصول عليها ٧٢ ساعة من تاريخ السفر.

– في حال عدم وجود شهادة فحص فيروس كورونا مع الزاذر فإنه سيطالب بالحجر الصحي ويتحمل التكاليف المالية.

– في حال ظهور أعراض فيروس كورونا على الزائر أثناء الفحص عند الوصول سيلزم بفحص كورونا واذا كانت إيجابية فإنه سيلتزم الحجر الصحي ويتحمل التكاليف المالية.

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