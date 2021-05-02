افتتاح المسجد النبوي على مدار الساعة في العشر الأواخر من رمضان

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الأحد عبر حسابها في “تويتر”، أنه تقرر افتتاح المسجد النبوي على مدار الساعة، خلال العشر الأواخر من رمضان.

وسيتاح للمصلين الصلاة في توسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، ويستمر تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي وذوي الجنائز.

وكانت الخطة التشغيلية التي وضعتها الوكالة للمسجد النبوي خلال شهر رمضان لهذا العام، تقضي بالغلق بعد صلاة التراويح بنصف ساعة، ويفتح قبل أذان الفجر بساعتين باستثناء العشر الأواخر من شهر رمضان.