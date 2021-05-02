تراجع مؤشر سوق الأسهم إلى 10365 نقطة.. 8.3 مليار ريال السيولة المتداولة

تواصل – فريق التحرير:

أنهى سوق الأسهم جلسة اليوم الأحد، على تراجع بأكثر من 0.5 في المائة، وذلك للجلسة الثانية على التوالي والتي تزامنت مع تجاوز المؤشر العام حاجز 10500 نقطة حينها، فيما ضغطت أسهم البنوك والمواد الأساسية على أداء المؤشر العام خلال جلسة اليوم.

وتراجع المؤشر العام 53 نقطة ليغلق عند مستوى 10365 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 8.3 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 321 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 341 ألف صفقة.

وجاءت أسهم البنك الأهلي وسابك على قائمة الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام بعد تراجعهما بنحو 2.1 و1.45 في المائة، فيما تراجعت أسهم البنك السعودي الفرنسي بأعلى وتيرة في أكثر من شهرين عند 3.3 في المائة.

وتراجعت أسهم كل من بنك الرياض وساب بنحو 2.8 و2.3 في المائة، بعد إعلانهما عن تراجع أرباح الربع الأول بواقع 8.2 في المائة لبنك الرياض ونحو 0.1 في المائة لبنك ساب، حيث سجلا أرباحا بلغت 1.35 مليار ريال و 970 مليون ريال على الترتيب.

في المقابل ارتفعت أسهم جبل عمر ومكة للإنشاء وسير وكذلك دار الأركان بنسب تراوحت ما بين 7 و2 في المائة لتقليل من حدة التراجع على المؤشر العام، فيما سجلت أسهم دار الأركان وسيرا أعلى مستوى لهما منذ مطلع 2020.

فيما صعدت أسهم 105 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم شركة سيرا المرتفع 7.7 في المائة، تلاه المتطورة 5.4 في المائة، ايضا نجد ارتفاع لأسهم ملاذ للتأمين والسعودي الألماني والأندلس بأكثر من 4 في المائة.

فيما سجل سهم الدريس مكاسب بنحو 3.2 في المائة، ليسجل السهم أعلى إغلاق منذ منتصف عام 2006، حيث أغلق السهم عند مستوى 65.1 ريال.

قابل ذلك تراجع أسهم 85 شركة تصدرها أسهم اللجين 4.9 في المائة، والتي أعلنت عن تسجيل صافي ربح للربع الأول من العام الجاري 60.3 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة 46.4 مليون ريال للفترة المماثلة.

ايضا تراجعت أسهم أبو معطي بنحو 3.7 في المائة ونحو 3.6 في المائة لأسهم شركة ساكو والتي أعلنت اليوم عن نمو أرباحها للربع الأول من العام الجاري بنحو 33.4 في المائة لتصل إلى 15.63 مليون ريال.