الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي مكة وحائل.. و«المدني» يحذر

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي مكة وحائل.. و«المدني» يحذر
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني أهالي منطقة مكة المكرمة وحائل بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن الدفاع المدني عن ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل ( الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل ) حتى الساعة 8 مساءً.

كما تشمل الحالة الجوية فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على ( أضم، الطائف، العرضيات، ميسان ) حتى الساعة 8 مساءً.

كما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يشمل (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، ظهران الجنوب، محايل) حتى الساعة 8 مساءً.

 

مواد ذات صلة

إغلاق طريق «الهدا» احترازيًا في الاتجاهين بسبب الأمطار

إغلاق طريق «الهدا» احترازيًا في الاتجاهين بسبب الأمطار

أمطار وسحب ركامية رعدية على الشرقية وحفر الباطن

أمطار وسحب ركامية رعدية على الشرقية وحفر الباطن

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محافظة «رجال ألمع» بعسير

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محافظة «رجال ألمع» بعسير

توقعات طقس السبت: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات البَرَد على 5 مناطق

توقعات طقس السبت: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات البَرَد على 5 مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>