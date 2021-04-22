لحمَلة البكالوريوس.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والرياض، وفقاً للمسميات التالية:

– أخصائي أول/ سياسة الأداء والإجراءات (الجبيل).

– أخصائي معايير المشروع (الجبيل).

– أخصائي أول/ الخدمات الإدارية (الرياض).

– مدير إعادة التدوير (الرياض).

– مشرف مراقبة الجودة (الرياض).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي :هنا.