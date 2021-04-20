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خبير تغذية يحذر من تناول «الثوم» للمصابين بهذه الأمراض

خبير تغذية يحذر من تناول «الثوم» للمصابين بهذه الأمراض
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تواصل – وكالات :

كشف خبير تغذية، إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة يجب أن يتناولوا الثوم بحذر.

وأشار خبير التغذية ميخائيل غينزبورغ، إلى أن المذاق اللاذع والكاوي للثوم يمكن أن يهيج الغشاء المخاطي للفم والمريء، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف : “إذا كانت هناك أمراض في المعدة – التهاب المعدة وما إلى ذلك – فأنت بحاجة إلى استخدام هذا الثوم في الطعام، على سبيل المثال، أضفه إلى الأطباق الساخنة وحساء الملفوف وما إلى ذلك، أي تجنب تناوله نيئا”.

وأشار إلى أنه بشكل عام، يعتبر الثوم مفيدًا جدًا للجسم، حيث له تأثير جيد على نظام القلب والأوعية الدموية وله تأثير مضاد للالتهابات، وفقا للخبير.

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