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«النمر» يوجه نصيحة مهمة لمرضى «الضغط» في رمضان

«النمر» يوجه نصيحة مهمة لمرضى «الضغط» في رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى الضغط بتأجيل تناول دواء الضغط لما بعد صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “في رمضان ننصح دوماً بتأجيل تناول أدوية الضغط لما بعد صلاة التراويح؛ لأنه خلال ذلك يكون الجسم قد استرجع أغلب سوائله المفقودة”.

وتابع الدكتور خالد النمر: “قد رأيت بعض المرضى يأخذ أدوية الضغط مباشرة في الفطور (على جفاف)، وبعد أن يصل الدواء لأعلى تركيز في الدم يُغمى عليه أثناء التراويح.. خاصة في الأيام الأولى من الصوم”.

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