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إصدار دليل استراتيجيات التعليم عن بُعد للطلاب «ذوي الإعاقة»

إصدار دليل استراتيجيات التعليم عن بُعد للطلاب «ذوي الإعاقة»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم دليل استراتيجيات التعليم عن بُعد للطلاب ذوي الإعاقة والمعلمين وأولياء الأمور؛ بهدف تعزيز الخدمات التعليمية والنفسية والتأهيلية التي تسهم في إكسابهم المعرفة، وتنمية مهاراتهم، وكذلك دعم برامج التوعية والمسؤولية المجتمعية لتعزيز الوعي، وإرشاد المعلمين والأسر لطرق التعامل الأمثل مع الطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب دمجهم في المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التعليم في تيسير التعليم وتطويره؛ بما يحقق نواتج تعلّم مثالية، واستكمال الرحلة التعليمية والتأهيلية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في ظل الظروف الاستثنائية في التعليم عن بُعد.

ويتضمن دليل إستراتيجيات التعليم عن بُعد للطلاب ذوي الإعاقة للمعلمين وأولياء الأمور إستراتيجيات التدريس عن بُعد للإعاقات الحسية “الإعاقة البصرية والإعاقة السمعية”، وإستراتيجيات التدريس عن بُعد للإعاقات كثيرة الانتشار “الإعاقة الفكرية وصعوبات التعلّم”، إضافة إلى إستراتيجيات التدريس عن بُعد للإعاقات قليلة الانتشار “اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه واضطراب طيف التوّحد”، وفقا للموقع الرسمي للوزارة.

ويشتمل الدليل إرشادات للمعلمين وأولياء الأمور حول كيفية تدريس الطلاب ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع خصائصهم الفردية، حيث تمت إتاحة الدليل على موقع العودة للمدارس للمعلمين وأولياء الأمور.

 

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