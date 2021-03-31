هل يجوز خروج المرأة خلال عِدَّة وفاة زوجها لأخذ لقاح «كورونا»؟.. الشيخ «الشثري» يجيب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

أوضح الشيخ سعد الشثري، حكم خروج المرأة خلال فترة العِدَّة بعد وفاة زوجها، بهدف تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الشثري: إن الخروج الإنساني وهو خروج المرأة المعتدة في النهار لحاجة من الحاجات لا حرج فيه، وقد خرجت فاطمة بنت قيس وهي محادة نهاراً لقضاء حوائجها ولسؤال النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الشثري: “وقد ورد أن نساء شهداء أحد كن يخرجن فيتحدث بعضهن إلى بعض، ثم يبتن في بيوتهن”.

وأكد الشثري أن خروج المرأة المعتدة من بيتها نهاراً لقضاء حاجة من حوائجها جائزاً، مشيراً إلى أنه من أنواع هذه الحاجات التطعيم ضد الأوبئة.