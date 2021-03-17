«الحصيني» يتوقع طقس الساعات المقبلة.. أمطار وارتفاع حاد في الحرارة

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توقع عبدالعزيز الحصيني، خبير الطقس والأرصاد، أن تشهد الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء وحتى صباح الخميس، أجواء حارة نهاراً لطيفة إلى معتدلة ليلا على مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم ومكة وجازان.