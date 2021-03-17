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«الحصيني» يتوقع طقس الساعات المقبلة.. أمطار وارتفاع حاد في الحرارة

«الحصيني» يتوقع طقس الساعات المقبلة.. أمطار وارتفاع حاد في الحرارة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز الحصيني، خبير الطقس والأرصاد، أن تشهد الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء وحتى صباح الخميس، أجواء حارة نهاراً لطيفة إلى معتدلة ليلا على مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم ومكة وجازان.

وأشار إلى أن درجات الحرارة في تلك المناطق تترواح بين 18- 36 درجة مئوية على تلك المناطق.

وتوقع “الحصيني” أن تشهد مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والشرقية، أجواء حارة نهارا وتتراوح درجات الحرارة بين 27 -32 درجة مئوية.

وأوضح أن فرصة الأمطار لا تزال مواتية على مناطق متفرقة من المملكة، في ظل تكون سحب مطرية على ارتفاعات مختلفة.

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