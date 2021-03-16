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تحرش وخدش حياء ونصب واحتيال.. جرائم ضبطتها الشرطة خلال أيام (فيديو)

تحرش وخدش حياء ونصب واحتيال.. جرائم ضبطتها الشرطة خلال أيام (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

استعرض الأمن العام اليوم الثلاثاء، عدداً من الجرائم التي نجح في القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية بمختلف مناطق المملكة.

ونشر حساب الأمن العام على تويتر مقطع فيديو وثق إلقاء القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من مركبته داخل أحد الأحياء السكنية، ووثق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على مقيمين تباهيا بحيازتهما مبالغ مالية حصيلة لأنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري.

وتمكنت الشرطة من توقيف مواطن ومقيم من الجنسية السودانية، ارتكبا عمليات نصب واحتيال مالي، عبر إيهام ضحاياهما أنهما يمتلكان عملات أجنبية بأقل من قيمتها السوقية.

واستطاع القبض على 4 مواطنين قاموا بالتحرش بفتاتين بألفاظ وإشارات خادشة للحياء، فيما يُعد مخالفة لنظام جريمة التحرش.

كما تم القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية، قاما بالتباهي بعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

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