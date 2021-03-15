تفاعلاً مع مقطع وثقه مواطن..المرور يضبط قائد مركبة مخالف في جدة 

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الاثنين، أنه تم القبض على ساق مركبة تجاوز الإشارة الحمراء في محافظة جدة.
وتفاعل المرور، مع مقطع فيديو أرسله مواطن موثقاً المخالفة، بقوله: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة.
وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه تم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.
نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظامhttps://t.co/7q3sscVoqEpic.twitter.com/RhKgPxlTDl
— المرور السعودي (@eMoroor)March 15, 2021