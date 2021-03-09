توقعات طقس الأربعاء.. مستقر بوجه عام وارتفاع في درجات الحرارة بعدة مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله، طقساً مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة العربية السعودية.

حالة البحر الأحمر والخليج العربي

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح سطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أعلى وأقل درجة حرارة متوقعة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة 37 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 8 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.