وداعاً فصل الشتاء.. خبير أرصاد يتوقع بداية الربيع وطقس الأيام المقبلة

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توقع الراصد الجوي، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، أن يشهد غدا الإثنين، بداية فصل الربيع، وفترة “العقرب الثالثة”.

وأوضح الصخري حسابه على «تويتر» صفات فترة “العقرب الثالثة” قائلاً: تُعرف عند أهل الحساب بـ«سعد السعود»، وخلالها تكون الفترة المعروفة تراثيًا بـ “بياع الخبل عباته”، وذلك في إشارة إلى احتمالية حدوث موجات برد شديدة بعد الدفء الذي ساد الأجواء.

وأضاف: تعتبر العقرب الثالثة هي أول منزلة من منازل فصل الربيع في الحسابات المحلية، ومدتها 13 يومًا، وغالبًا تميل الأجواء خلالها للدفء خلال النهار، بينما تظل الأجواء باردة قليلاً خلال ساعات الليل.

وتابع: في بعض الأعوام سجلت هذه الفترة هطول أمطار غزيرة على العديد ممن مناطق المملكة، لافتًا إلى أنه عادة تكثر الرياح المثيرة للأتربة، وخلال تلك الفترة يبلغ الربيع غاية جماله وتزهيره، خصوصًا شمال المملكة، بينما في بعض الجهات من نجد يبدأ الربيع بالإصفرار والضعف.