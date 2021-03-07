الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التحالف»: بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية

«التحالف»: بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت قوات التحالف، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضحت قوات التحالف، أنالعملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاءوعدداً من المحافظات، مشيرة إلى أن العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن صباح اليوم الأحد، عن اعتراض وتدمير 10 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن المليشيات الحوثية تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

مواد ذات صلة

«التحالف» يدمر 3 طائرات مُسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة

«التحالف» يدمر 3 طائرات مُسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة

«التحالف» يدمر طائرة مسيرة سادسة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه «خميس مشيط»

«التحالف» يدمر طائرة مسيرة سادسة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه «خميس مشيط»

«التحالف»: تدمير طائرة مسيرة خامسة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه «خميس مشيط»

«التحالف»: تدمير طائرة مسيرة خامسة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه «خميس مشيط»

«التحالف»: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه «خميس مشيط»

«التحالف»: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه «خميس مشيط»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>