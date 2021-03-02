لماذا تتصدر الرياض إصابات كورونا اليومية في المملكة؟.. السر في مخالفات الأسواق

تواصل – فريق التحرير:

واصلت منطقة الرياض تصدرها مختلف مناطق المملكة من حيث عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) رغم التشديد على التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المعلنة.

وكشف متحدث الداخلية خلال مؤتمر وزارة الصحة عن تصدر الرياض لعدد المخالفات بشأن احترازات كورونا وهو ما يفسر ارتفاع عدد الإصابات بها عن غيرها من المناطق.

تصدر مستمر للإصابات

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 286 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

ونصحت “الصحة” الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وتصدرت الرياض كعادتها عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بـ 132 إصابة من بين 302 إصابة سجلت في مختلف مناطق المملكة.

الداخلية تكشف السر

وكشفت وزارة الداخلية سر تصدر منطقة الرياض معدل الإصابات بفيروس كورونا في ظل ارتفاع مخالفات الإجراءات الاحترازية المقررة لتفادي انتشار الفيروس، ووجود عدد من الأسواق والممارسات الخاطئة داخلها بعدد من أحياء العاصمة.

وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، عن ضبط 43 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح متحدث الداخلية أن منطقة الرياض هي الأولى في تسجيل عدد المخالفات بـ17 ألفًا و789 مخالفة يليها مكة المكرمة بـ10 آلاف و388 مخالفة، فيما جاءت نجران الأقل بـ150 مخالفة فقط للإجراءات الوقائية من كورونا.

وأكد الشهلوب على أن الوزارة تضمن السرية التامة للمبلغ عن المخالفات وعدم اتباع التعليمات، مشددا على أن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات في أي منطقة أو محافظة يتم رصد التراخي فيها.

أسواق مخالفة

وكشفت الأجهزة الرقابية عن أسباب مهمة تتسبب في تصدر منطقة الرياض لعدد الإصابات اليومية، أبرزها الإهمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامة، والتزاحم في العديد من الأسواق العشوائية بالمنطقة وعلى رأسها أسواق البطحاء وحي المنفوحة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لتحركات عاجلة عقب كشف العديد من المخالفات بين العمال والمقيمين في تلك الأسواق.

يحدث كل 60 دقيقة: 218 جولة رقابية تنفّذ، 20 مخالفة تُرصد، و3 منشآت تُغلق.. هذه حصيلة جهود مراقبينا خلال الـ24 ساعة الماضية لوقايتكم من وباء#كورونا..pic.twitter.com/OFHgEdBSpI — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)March 1, 2021

وفي تحرك عاجل.. أغلقت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، سوق اللحوم في البطحاء، وذلك استجابة لبلاغات واردة من مواطنين.

وقالت أمانة الرياض عبر حسابها على “تويتر”، اليوم، إن مراقبي أمانة منطقة الرياض أغلقوا السوق بعد إصرار المسؤولين عنه على تجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازيّة.

وكانت الأمانة قد أكدت استمرار جولاتها الرقابية اليومية، وتطبيقها للعقوبات النظامية على جميع المنشآت التجارية المخالفة للضوابط والاشتراطات الصحية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات من قبل الجميع.

استجابة لبلاغات واردة من مواطنين.. مراقبو#أمانة_منطقة_الرياضيغلقون سوق اللحوم في#البطحاء، بمشاركة الجهات الأمنية، بعد إصرار المسؤولين عنه على تجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازيّة..pic.twitter.com/lnQBBPhVKZ — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)February 26, 2021

نجاح تجرية المدينة المنورة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، نجاح الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية التي طبقتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد توفيق الله تعالى في خفض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة المدينة المنورة بنسبة تتجاوز 86 %، منوهًا بالدور الفعّال والمحوري الذي قامت به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في سبيل دعم وإنجاح تلك الجهود من خلال تطويع التقنية في التحكم الوبائي وما صاحبه من تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية وضرورة إثبات الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا في مقار الأعمال الحكومية والخاصة والأسواق والمراكز التجارية، بعد أن شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية تزايدًا مُقلقًا في عدد الإصابات المسجّلة.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن تجربة مكافحة فيروس كورونا في المدينة المنورة من خلال استخدام التقنية؛ تُعد من أبرز التجارب الناجحة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث أسهمت بشكل فاعل في تقليل مخاطر تسارع التفشي والانتشار الوبائي في أقل من شهرين في المنطقة.

وأفاد أن منطقة المدينة المنورة كانت تمر بمنحنيات وبائية تُنذر بمخاطر بلوغ بعض مدنها ومحافظاتها لبؤر تفشيات وتزايد في عدد الحالات المصابة؛ نتيجة تهاون البعض بالتدابير والاحترازات الوقائية؛ وتحديدًا عدم الالتزام بالحجر المنزلي إضافة إلى التجمعات بأعداد كبيرة في المناسبات الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير وملحوظ في عدد الحالات اليومية بنسب ومعدلات مقلقة، ما يجعل خيار تطبيق توكلنا خيارًا نوعيًا حاسمًا في مرحلة المواجهة الراهنة.

وأضاف أنه نتيجة لزيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا في المدينة المنورة (نوفمبر الماضي) قامت وزارة الصحة بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتحليل المناطق النشطة، بهدف السيطرة عليها وكسر دائرة الانتشار الوبائي، عبر التشديد على التدابير والاحترازات الوقائية وقيام الجهات المعنية بدعوة جميع سكان المدينة المنورة بضرورة إثبات حالتهم الصحية عن طريق تطبيق توكلنا في مقرات العمل الحكومية والخاصة وخلال ارتياد الأماكن العامة والمراكز التجارية.

وأبان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه وبعد شهرين من تشديد التدابير الوقائية وتطبيق إثبات الحالة الصحية عبر توكلنا، انخفض منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المدينة المنورة بشكل تدريجي وملحوظ بفضل من الله، حتى وصلت مستويات الانخفاض لنسبة تجاوزت 86% وفي زمن قياسي.

إجراءات مشددة

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في 4 فبراير الماضي، البدء في تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية الجديدة بجميع مناطق المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

• إيقاف جميع المناسبات والحفلات لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

• إيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

• منع التجمع في المناسبات الاجتماعية لأكثر من 20 شخصا.

• تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

• إغلاق دور السينما وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة والمراكز الترفيهية والصالات والمراكز الرياضية.

عدم ارتداء الكمامة والتهاون في قياس درجة الحرارة المخالفتان الأبرز خلال الـ24 ساعة الماضية.. و4,232 جولة تفتيشية لمراقبي#أمانة_منطقة_الرياضتسفر عن رصد 256 مخالفة، وإغلاق 35 منشأة غير ملتزمة بالتدابير الوقائية..pic.twitter.com/HYaWhrQX83 — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)February 27, 2021

• الإجراءات الاحترازية الجديدة بالتفصيل

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق، عن مجموعة من القرارات للحد من انتشار فيروس كورونا في أعقاب ارتفاع الإصابات اليومية، ومنها إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وحفلات الزواج وجاء نص القرار كالتالي:-

وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليا، ونظرًا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة، فقد تقرر الآتي :

أولًا: إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

ثانيًا: مع عدم الإخلال بما ورد في البند ( أولًا ) لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن ( 20 ) شخصًا وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

إيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية

ثالثًا: إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

رابعًا: إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

خامسًا: تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة ( 24 ) ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة ( 48 ) ساعة، ولمدة ( أسبوع ) في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة ( أسبوعين ) للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة ( شهر )، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.

#عاجل

المتحدث الأمني لـ#وزارة_الداخلية: على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عند مواقع الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي وعدم الازدحام عند منافذ البيع.#نعود_بحذر#واس_عامpic.twitter.com/k03FKET4EQ — واس العام (@SPAregions)February 28, 2021

• تكثيف الجهود الرقابية

سادسًا: تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات ( الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان ) والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.

سابعًا: قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان بتكليف فرق ميدانية رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في المقابر.

ثامنًا: توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة ( 100 ) متر – قدر المستطاع – في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين.

تاسعًا: قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية والأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.