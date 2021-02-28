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شرطة مكة تطيح بـ 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية سلبوا 649 ألف ريال

شرطة مكة تطيح بـ 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية سلبوا 649 ألف ريال
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تواصل – فريق التحرير:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جريمة سلب مبلغ مالي وقدره (649) ألف ريال، بعد اعتراض مركبة إحدى المؤسسات التجارية وإيقاف قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأوضح أنه تم القبض على (4) منهم في محافظة جدة، و(2) بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع شرطة المنطقة، وتمت استعادة (239760) ألف ريال من المبلغ المسروق.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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