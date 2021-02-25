عبدالعزيز العسكر: حصر التطرف على دين دون غيره نوع من التطرف الفكري (فيديو)

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أكد الأستاذ الدكتور عبدالعزيز العسكر، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام، على رفضه التام حصر التطرف على دين معين دون غيره من الأديان.

وقال العسكر في لقاء بثته قناة “الرسالة” : “إن حصر التطرف على دين معين شيء محزن وهو نوع من التطرف الفكري والإعلامي والسياسي، عندما يقصر التطرف على دين أو ثقافة أو حضارة معينة وخاصة الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية.

وتابع قائلا: “الإسلام دين السماحة، ودين اليسر ودين الاعتدال، ولكن معروف أن لكل قاعدة شواذ، ولكل أمة ومجتمع شواذ قد تكون لأسباب مالية أو نفسية أو غيرها.. فالتطرف موجود في كل المجتمعات وعند غير المسلمين كالهندوس والصليبيين وكذلك يشتكي اليهود من التطرف العنيف”.