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بدءاً من اليوم وحتى الجمعة.. خبير طقس يتوقع أجواء باردة وصقيع على هذه المناطق

بدءاً من اليوم وحتى الجمعة.. خبير طقس يتوقع أجواء باردة وصقيع على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس حسن كراني، أجواء باردة قطبية في عدد من مناطق اليوم بدءاً من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة.

وقال كراني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الزائر القطبي سيطرق الأبواب، مع صباح اليوم ليغطي الشمال، ويمتد إلى  سواحل تبوك، وجنوباً حتى أجواء العروس مع نهاية اليوم حتى صباح الخميس، وعلى المدينة المنوّرة.

وأضاف أن المنخفض القطبي يتحرّك على الوسطى مع منتصف الخميس، وفجر الجمعة على العاصمة، مؤدياً إلى “صقيع وتجمّد مياه وضباب وانعدام الرؤية ونشاط للرياح  ودرجة حرارة  تصل إلى الصفر على الشمال.

 

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