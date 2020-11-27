«متحدث الأرصاد» يتوقع انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق إلى ما دون الصفر (فيديو)

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توقعالمتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن تنخفض درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة في فصل الشتاء إلى ما دون الصفر.

وقال القحطاني في مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية إن سمات فصل الشتاء لهذا العام، تشير إلى أنه سيكون بارداً كلما اتجهنا شمالاً، ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مع الموجات القادمة من الشمال إلى ما دون الصفر.

كما توقع أن تنخفض درجات الحرارة في بعض فترات فصل الشتاء إلى ما دون الصفر ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية مع تساقط الثلوج على المناطق الشمالية.