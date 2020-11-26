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بالفيديو.. هطول أمطار الخير على الحرم المكي

بالفيديو.. هطول أمطار الخير على الحرم المكي
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تواصل – فريق التحرير :

هطلت اليوم أمطار رعدية غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وذلك تزامناً الحالة المطرية سقيا، والتي بدأ تأثيرها منذ فجر اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو الأمطار الغزيرة وهي تهطل على الحرم المكي وسط استمرار الطواف بكل يسر وسهولة.

من جانبها، نشرت رئاسة شؤون الحرمين مقطع فيديو ، أكدت خلاله تسهيلها على الطائفين أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مع التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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