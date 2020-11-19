«الجمارك» تعلن عن 17 وظيفة تقنية وإدارية.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك “الجمارك السعودية”، عن توفر (17) وظيفة تقنية وإدارية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير مع الخبرة, بالمسميات والتخصصات التالية:
– مهندس البيانات – وكالة التقنية
– مشرف مراكز البيانات – البنية التحتية
– مشرف امن معلومات – البنية التحتية
– مشرف أول انظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية
– مشرف أول الدليل وإدارة الوصول – البنية التحتية
– مراقب / اول – المراقبة المركزية
– مدير ادارة الحسابات العامة والتقارير المالية
– محلل إدارة الهوية أول – البنية التحتية
– كبير أخصائيين التدريب
– كبير أخصائيين إدارة الوصول – البنية التحتية
– كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية
– رئيس قسم علاقات التقنية
– رئيس قسم اول حوسبة المستخدم – البنية التحتية
– رئيس قسم اول الاتصالات – البنية التحتية
– رئيس قسم اول ادارة خصوصية و حماية البيانات – البنية التحتية
– رئيس قسم اول ادارة الهوية – البنية التحتية
– أمين سر
• التخصصات المطلوبة:
علوم الحاسب, هندسة البرمجيات, نظم المعلومات, هندسة الحاسب, أمن المعلومات, الأمن السيبراني, الشبكات, النظم, إدارة الأعمال, الحاسب الآلي, المحاسبة, الإدارة المالية, الموارد البشرية, القانون .
• الشروط العامة:
سعودي الجنسية.
إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
• وأوضحت الجمارك أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).