«الجمارك» تعلن عن 17 وظيفة تقنية وإدارية.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك “الجمارك السعودية”، عن توفر (17) وظيفة تقنية وإدارية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير مع الخبرة, بالمسميات والتخصصات التالية:

– مهندس البيانات – وكالة التقنية

– مشرف مراكز البيانات – البنية التحتية

– مشرف امن معلومات – البنية التحتية

– مشرف أول انظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية

– مشرف أول الدليل وإدارة الوصول – البنية التحتية

– مراقب / اول – المراقبة المركزية

– مدير ادارة الحسابات العامة والتقارير المالية

– محلل إدارة الهوية أول – البنية التحتية

– كبير أخصائيين التدريب

– كبير أخصائيين إدارة الوصول – البنية التحتية

– كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية

– رئيس قسم علاقات التقنية

– رئيس قسم اول حوسبة المستخدم – البنية التحتية

– رئيس قسم اول الاتصالات – البنية التحتية

– رئيس قسم اول ادارة خصوصية و حماية البيانات – البنية التحتية

– رئيس قسم اول ادارة الهوية – البنية التحتية

– أمين سر

• التخصصات المطلوبة:

علوم الحاسب, هندسة البرمجيات, نظم المعلومات, هندسة الحاسب, أمن المعلومات, الأمن السيبراني, الشبكات, النظم, إدارة الأعمال, الحاسب الآلي, المحاسبة, الإدارة المالية, الموارد البشرية, القانون .

• الشروط العامة:

سعودي الجنسية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

• وأوضحت الجمارك أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).