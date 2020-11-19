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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الجمارك» تعلن عن 17 وظيفة تقنية وإدارية.. التفاصيل ورابط التقديم

«الجمارك» تعلن عن 17 وظيفة تقنية وإدارية.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل –  فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك “الجمارك السعودية”، عن توفر (17) وظيفة تقنية وإدارية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير مع الخبرة, بالمسميات والتخصصات التالية:

– مهندس البيانات – وكالة التقنية
– مشرف مراكز البيانات – البنية التحتية
– مشرف امن معلومات – البنية التحتية
– مشرف أول انظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية
– مشرف أول الدليل وإدارة الوصول – البنية التحتية
– مراقب / اول – المراقبة المركزية
– مدير ادارة الحسابات العامة والتقارير المالية
– محلل إدارة الهوية أول – البنية التحتية
– كبير أخصائيين التدريب
– كبير أخصائيين إدارة الوصول – البنية التحتية
– كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية
– رئيس قسم علاقات التقنية
– رئيس قسم اول حوسبة المستخدم – البنية التحتية
– رئيس قسم اول الاتصالات – البنية التحتية
– رئيس قسم اول ادارة خصوصية و حماية البيانات – البنية التحتية
– رئيس قسم اول ادارة الهوية – البنية التحتية
– أمين سر

• التخصصات المطلوبة:

علوم الحاسب, هندسة البرمجيات, نظم المعلومات, هندسة الحاسب, أمن المعلومات, الأمن السيبراني, الشبكات, النظم, إدارة الأعمال, الحاسب الآلي, المحاسبة, الإدارة المالية, الموارد البشرية, القانون .

• الشروط العامة:

سعودي الجنسية.
إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

• وأوضحت الجمارك أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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