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أبها.. الإطاحة بمواطن أشهر سلاحه في وجه عمال بمحطة وقود ولاذ بالفرار (فيديو)

أبها.. الإطاحة بمواطن أشهر سلاحه في وجه عمال بمحطة وقود ولاذ بالفرار (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمدينة أبها، من الإطاحة بمواطن قام بتعبئة الوقود لسيارته، ثم أشهَرَ السلاح الأبيض لعمال المحطة، ولاذ بالفرار ، مسببًا أضرارًا وخطرًا للمحطة والعاملين فيها ومرتاديها.

وأوضح سناب وزارة الداخلية، أنه بعد أن تَلَقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن قيام أحد الأشخاص بتعبئة وقود مركبة دون دفع النقود، وأشهَرَ سلاحًا أبيض على أحد العمال بمحطة الوقود غرب مدينة أبها، ثم هرب من الموقع مسببًا أضرارًا بالمحطة، فقد أسفرت إجراءات البحث بالجهة المختصة بدوريات الأمن عن القبض عليه، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وتم إبلاغ النيابة العامة بذلك.

 

https://youtu.be/_yO7fErT5QE

 

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