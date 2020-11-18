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مصادرة 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض (صور)

مصادرة 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت اللجنة الأمنية بمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، أنه تم إغلاق محل غير مرخص، وضبطت أكثر من 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة، و12 بدلة عسكرية، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضحت اللجنة، في بيان نشرته إمارة منطقة الرياض عبر “تويتر”، أن هذه الجولات والمتابعة المستمرة تأتي بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

 

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