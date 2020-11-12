الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أكاديمية «أسترازينيكا» السعودية تعلن بدء تدريب الدفعة الثالثة

أكاديمية «أسترازينيكا» السعودية تعلن بدء تدريب الدفعة الثالثة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة «أسترازينكا» بالمملكة العربية السعودية بدء تدريب الدفعة الثالثة في «برنامج أكاديمية أسترازينيكا AstraZeneca» وذلك بحضور مجموعة من ممثلي من جامعات المملكة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل حديثي التخرج من حاملي تخصصات الصيدلة وفق خطة متكاملة ومجدولة تشمل مرور المتدربين بعدة مراحل، منها (المفاهيم النظرية، التدريب العملي والإداري في مختلف الإدارات بالشركة، وأخيراً تقديم مشروع التخرج)، مع تقييمهم المستمر خلال كل مرحلة.

وأفاد مدير الموارد البشرية المهندس وائل سندي بأن الأكاديمية ستمكن الخريجين من الاستفادة من خبرات شركات أسترازينيكا العالمية بما يتناسب مع حاجات سوق العمل السعودي، بهدف تأهيل الصيدلي السعودي إلى الدخول في قطاع الأدوية والصيدلة بكل كفاءة واقتدار ونجاح، كما يهدف البرنامج إلى المساهمة في إعداد خريجي الصيدلة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، وإعدادهم للانضمام إلى كبرى شركات الأدوية العالمية والمحلية.

وفي إطار الجهود التي يبذلها المكتب العلمي لشركة أسترازينيكا، أكد الدكتور فهد العتيبي المدير العام للشركة بالمملكة العربية السعودية، أن البرنامج سيشمل جميع مناطق المملكة من خلال التدريب عن بعد لمدة 3 أشهر كما سيتم تقييم المتدربين والاجتماع معهم بشكل دوري للتأكد من سير البرنامج حسب الخطة والأهداف المنشودة له.

يذكر أن فكرة إطلاق أكاديمية متخصصة لتدريب خريجي كليات الصيدلة قد أتت لتكون الأولى من نوعها في المملكة لتأهيل وتمكين أبناء الوطن من تولي مهمات قطاع الأدوية بما يسهم في تحقيق السعودة المأمولة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>