أكاديمية «أسترازينيكا» السعودية تعلن بدء تدريب الدفعة الثالثة

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أعلنت شركة «أسترازينكا» بالمملكة العربية السعودية بدء تدريب الدفعة الثالثة في «برنامج أكاديمية أسترازينيكا AstraZeneca» وذلك بحضور مجموعة من ممثلي من جامعات المملكة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل حديثي التخرج من حاملي تخصصات الصيدلة وفق خطة متكاملة ومجدولة تشمل مرور المتدربين بعدة مراحل، منها (المفاهيم النظرية، التدريب العملي والإداري في مختلف الإدارات بالشركة، وأخيراً تقديم مشروع التخرج)، مع تقييمهم المستمر خلال كل مرحلة.

وأفاد مدير الموارد البشرية المهندس وائل سندي بأن الأكاديمية ستمكن الخريجين من الاستفادة من خبرات شركات أسترازينيكا العالمية بما يتناسب مع حاجات سوق العمل السعودي، بهدف تأهيل الصيدلي السعودي إلى الدخول في قطاع الأدوية والصيدلة بكل كفاءة واقتدار ونجاح، كما يهدف البرنامج إلى المساهمة في إعداد خريجي الصيدلة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، وإعدادهم للانضمام إلى كبرى شركات الأدوية العالمية والمحلية.

وفي إطار الجهود التي يبذلها المكتب العلمي لشركة أسترازينيكا، أكد الدكتور فهد العتيبي المدير العام للشركة بالمملكة العربية السعودية، أن البرنامج سيشمل جميع مناطق المملكة من خلال التدريب عن بعد لمدة 3 أشهر كما سيتم تقييم المتدربين والاجتماع معهم بشكل دوري للتأكد من سير البرنامج حسب الخطة والأهداف المنشودة له.

يذكر أن فكرة إطلاق أكاديمية متخصصة لتدريب خريجي كليات الصيدلة قد أتت لتكون الأولى من نوعها في المملكة لتأهيل وتمكين أبناء الوطن من تولي مهمات قطاع الأدوية بما يسهم في تحقيق السعودة المأمولة وفقاً لرؤية المملكة 2030.