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نصائح مهمة من «الصحة» لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا

نصائح مهمة من «الصحة» لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا
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تواصل- فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة، نصائح مهمة لأولياء الأمور، بشان حماية الأطفال من الفيروسات الخطيرة خاصة فيروس كورنا المستجد” كوفيد 19″.

وأوضحت الوزارة عبر حساب “عش بصحة” على موقع “تويتر”، أنه من الجميل مشاركة أطفالنا متعتهم، وتعليمهم أهمية غسل اليدين، وإتباع الممارسات الصحيحة عند العطس والكحة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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