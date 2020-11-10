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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«وزارة المالية» تعلن عن توفر «وظائف إدارية» شاغرة بالرياض

«وزارة المالية» تعلن عن توفر «وظائف إدارية» شاغرة بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة المالية عبر موقع لينكد إن عن توفر وظائف شاغرة بمسمى مستشار إدارة التغيير للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

الشروط والخبرات:-
– يفضل أن يكون مع المشاريع أو الخبرة الاستشارية.
– نطاق الخبرة حوالي 2-5 سنوات.
– يجب أن يكون المتقدمين سعوديين.

عن الوظيفة:-
مطلوب شركاء إدارة التغيير من ذوي الخبرة السابقة في تخطيط وتنفيذ التغييرات الداخلية والخارجية ، مع خلفية في أدوات وممارسات إدارة التغيير ، وإدارة المقاومة ، وتغيير الثقافة ، وتحليل أصحاب المصلحة وإدارتها.

موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم (الثلاثاء) (2020/11/10) ويستمر التقديم حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-
عن طريق موقع لينكد إناضغط هنا

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