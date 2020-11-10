خدمة مجانية لتصميم خرائط بطريقة احترافية

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نشر الخبر التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، طريقة تصميم وصناعة خرائط بطريقة احترافية وبدون تكلفة.

وقال الحمادي: “إذا احتجت إلى صناعة خريطة العالم بالشكل الذي يناسبك؛ وكذلك تحديد الدول التي تريد والكتابة عليها وتلوينها والرسم عليها، فبإمكانك استخدام هذه الخدمة المجانية لذلك، وبعد ذلك تحملها بدقة عالية جداً (هنا الرابط).