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«إل- جي» تبتكر هاتف ذكي مزود بشاشة قابلة للدوران

«إل- جي» تبتكر هاتف ذكي مزود بشاشة قابلة للدوران
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تواصل- فريق التحرير:

تعكف شركة ”إل جي“ الكورية الجنوبية للإلكترونيات، التي تتوسع في تكنولوجيا الأجهزة القابلة للدوران، على تطوير هاتف ذكي جديد بشاشة قابلة للدوران، وذلك في إطار مشروعها Explorer، الهادف إلى إعادة تجديد تصميم الهواتف الذكية.

وتكشف صور أولية، نشرها موقع ”ليتس جو ديجيتال“ التقني الهولندي، عن براءة اختراع لتصميم هاتف” إل جي” المستقبلي، بشاشة أوليد يمكن سحبها من كلا الجانبين، لتشكل شاشة أكبر تضاهي الكمبيوتر اللوحي، ما يؤدي إلى مضاعفة مساحة سطح الهاتف بشكل فعال.

وجرى تقديم تصميم المنتج الكوري بالفعل إلى مكتب براءات الاختراع الأمريكي (USPTO)، بالإضافة إلى تسجيله لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مما يشير إلى أن الهاتف ذا الشاشتين سيصبح حقيقة واقعة قريبًا.

كذلك، تأتي أنباء براءة الاختراع لتؤكد على ما صدر من ال جي من دعاية في عرض تحفتها Wing، يظهر هذا الإعلان التشويقي هاتفًا ذكيًا مزودًا بشاشة منحنية.

كما يعد Wing النموذج الأول في برنامج Explorer الجديد من LG لتجديد تصميمات الهواتف الذكية، وهذا الطراز بالشاشة القابلة للتوسيع هو على الأرجح نموذج لاحق.

يُشار إلى أن الهاتف الذكي القابل للطي من إل جي، المسمى مبدئيًا Project B، سيصدر في مارس 2021.

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