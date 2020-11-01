شاهد.. تساقط كميات هائلة من البرد على القريات

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نشر خبير الطقس وليد سليمان الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو وثق من خلاله تساقط كميات هائلة من البرد في محافظة القريات شمال المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأحد.

وتوقع الحقيل، سحباً ممطرة اليوم الاثنين على تبوك وسكاكا وتيما وعرعر وطبرجل، ومن المتوقع أيضا تساقط لحبات البرد مع نشاط للرياح الهابطة، بمشيئة الله تعالى.