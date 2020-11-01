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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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شاهد.. تساقط كميات هائلة من البرد على القريات

شاهد.. تساقط كميات هائلة من البرد على القريات
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تواصل – فريق التحرير:

نشر خبير الطقس وليد سليمان الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو وثق من خلاله تساقط كميات هائلة من البرد في محافظة القريات شمال المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأحد.

وتوقع الحقيل، سحباً ممطرة اليوم الاثنين على تبوك وسكاكا وتيما وعرعر وطبرجل، ومن المتوقع أيضا تساقط لحبات البرد مع نشاط للرياح الهابطة، بمشيئة الله تعالى.

 

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