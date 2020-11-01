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لمستخدمي «أجهزة آبل» .. هكذا يمكنك منع آيفون من الاستماع إليك

لمستخدمي «أجهزة آبل» .. هكذا يمكنك منع آيفون من الاستماع إليك
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تواصل – فريق التحرير:

هل يستمع هاتف “آيفون” إليك؟ الحقيقة، نعم إنه يستمع إليك، لكن ليس لمراقبتك أو التجسس عليك، بل ليتمكن الهاتف من تلبية احتياجاتك بسهولة أكبر.

وإذا كنت ترغب في الحفاظ على خصوصيتك بشكل أكبر، فهناك بعض الإعدادات التي يجب عليك إيقافها لمنع الهاتف من الاستماع إليك.

طريقة إيقاف المساعد الصوتي “سيري”

يذكر أنه، وبمجرد إيقاف تشغيل “سيري”، لن تتمكن من استدعاء المساعد الذكي بقول عبارة “مرحباً، سيري” Hey, Siri.بدلاً من ذلك، ستحتاج إلى الضغط على الزر الجانبي أو زر الشاشة الرئيسية لاستدعاء المساعد الذكي في هاتفك.

ولوقف استماع “سيري” إليك، افتح تطبيق “الإعدادات” في هاتف “آيفون” الخاص بك.

اضغط على خيار “سيري والبحث” . Siri & Search

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار Listen for “Hey Siri” إلى وضع عدم التشغيل.

طريقة  معرفة التطبيقات التي تستخدم الميكروفون وإيقافها

هناك بعض التطبيقات الأخرى التي منحتها إذن لاستخدام الميكروفون في هاتف “آيفون” بشكل تلقائي لإكمال عملها. لكن إذا كنت تريد إيقافها بشكل كُلي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق “الإعدادات” في هاتف “آيفون” الخاص بك.

اضغط على خيار “الخصوصية” Privacy .

اضغط على خيار “الميكروفون”Microphone .

في الشاشة التالية التي تظهر لك، سترى قائمة بجميع التطبيقات التي منحتها حق الوصول إلى الميكروفون.

قم بمنع أي تطبيق تريده من استخدام الميكروفون، من خلال تبديل الزر الذي بجواره إلى وضع عدم التشغيل.

ضع في اعتبارك أن هذه التطبيقات قد يكون استخدامها للميكروفون ضروريا للعمل بشكل تلقائي. هذا يعني على سبيل المثال أنه إذا قمت بإيقاف تشغيل إذن الوصول إلى الميكروفون لتطبيق “يوتيوب” فلن يقوم التطبيق بعد ذلك بتشغيل الصوت في مقاطع الفيديو التي تشاهدها. لذا يُنصح بأن تبحث عن التطبيقات التي لا تحتاج إلى الميكروفون لكي تعمل مثل تطبيق التقويم أو تطبيق الآلة الحاسبة أو تطبيق الطقس، وغيرها الكثير.

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