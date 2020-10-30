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إمارة مكة تكشف تفاصيل ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام

إمارة مكة تكشف تفاصيل ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام
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تواصل – واس:

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة الموافق 13 / 3/ 1442 هـ باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام ، وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى .
واتضح بعد القبض عليه أنه مواطن وبحالة غير طبيعية ، وجاري إحالته للنيابة العامة .

وفي سياق متصل، أظهر مقطع فيديو متداول رجال الأمن أثناء إخراجهم السيارة التي ارتطمت بأحد أبواب الحرم المكي إلى خارج الساحات.

 

 

 

 

 

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