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«تعليم الطائف»: توزيع 1601 جهاز لوحي للطلاب المسجلين في برنامج «تكافل»

«تعليم الطائف»: توزيع 1601 جهاز لوحي للطلاب المسجلين في برنامج «تكافل»
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تواصل- واس:

أنهت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف توزيع الدفعة الثالثة من الأجهزة المُقدمة من مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات المسجلين لديها، والمخصصة في دفعتها الثالثة للمرحلة المتوسطة، والبالغ عددها 1601 جهاز للبنين والبنات.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن هذه الدفعة تم توزيعها على طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المسجلين في برنامج تكافل وذلك بواقع 766 جهازاً للبنين و 835 جهازاً للبنات، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية، حيث تولت إدارة التوجيه والإرشاد للبنين المشرفة على البرنامج آلية التوزيع بالتنسيق مع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية بما يضمن وصولها للطلاب والطالبات في أسرع وقت ممكن، مثمناً الجهود الكبيرة لمؤسسة تكافل الخيرية ودعمها الطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي.

 

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