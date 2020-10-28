التلفزيون الإيراني يُعلن: وفاة جديدة بـ«فيروس كورونا» كل ثلاث دقائق

تواصل – وكالات:

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الأربعاء، أن شخصا يموت بكوفيد-19 كل ثلاث دقائق في البلاد، في حين سجلت وزارة الصحة 415 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل للوفيات اليومية.

ووفقًا لما ذكرته “رويترز” ووكالات عالمية، فقد أُغلقت الأعمال غير الضرورية في طهران وعشرات المدن الأخرى مع ارتفاع الحالات مجددا في أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الجائحة، وأغلقت المدارس والمسارح والمتاحف وألغيت المناسبات الاجتماعية والثقافية والدينية لمدة أسبوع على الأقل.

وألقت السلطات الإيرانية باللوم في ارتفاع الحالات على عدم التزام المواطنين بالتعليمات والإرشادات.

من جانبه، قال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني على تويتر إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا لينضم لعشرات المسؤولين الذين أصيبوا في السابق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري إن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 33714 وفاة.

وذكرت أنه تم تسجيل 6824 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 558648 إصابة.