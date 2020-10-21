الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تنبيه جديد من «حساب المواطن» بشأن فترة «الاعتراض على نتيجة الأهلية»

تنبيه جديد من «حساب المواطن» بشأن فترة «الاعتراض على نتيجة الأهلية»
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر آلية الاعتراض على نتيجة الأهلية.

وأكد البرنامج إنالمدة المتاحة لرفع وتقديم اعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن يجب أن لا تتجاوز ٩٠ يوم من صدورها.

فيما أشار “حساب المواطن” أنه لا يمكن للمستفيد الاعتراض على عدم الأهلية بعد تجاوز المدة المحددة.

وبلغ إجمالي ما أودعه البرنامج بحلول 11 أكتوبر أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة، بعد إيداعه 1.8 مليار ريال مخصصات الدعم الشهري.

مواد ذات صلة

«حساب المواطن» يوضح معايير تحديد قيمة الدعم للفرد الواحد

«حساب المواطن» يوضح معايير تحديد قيمة الدعم للفرد الواحد

«حساب المواطن» يكشف مدى إمكانية الاعتراض على «عدم الأهلية» بعد 3 أشهر من تقديم الطلب

«حساب المواطن» يكشف مدى إمكانية الاعتراض على «عدم الأهلية» بعد 3 أشهر من تقديم الطلب

تنبيه مهم من «حساب المواطن» للمستفيدين من دفعة شهر أكتوبر

تنبيه مهم من «حساب المواطن» للمستفيدين من دفعة شهر أكتوبر

بالخطوات.. طريقة تقديم طلب عبر خدمة «صوتك مسموع» حال توقف دعم حساب المواطن 

بالخطوات.. طريقة تقديم طلب عبر خدمة «صوتك مسموع» حال توقف دعم حساب المواطن 

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>