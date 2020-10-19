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شاهد.. أمريكي يهاجم شرطي بلوح مشتعل ويحرق سيارته

شاهد.. أمريكي يهاجم شرطي بلوح مشتعل ويحرق سيارته
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تواصل – فريق التحرير:

عرضت شرطة مدينة سياتل الأمريكية، فيديو صادم لرجل يهاجم أحد أفراد الشرطة داخل سيارته بلوح خشبي مشتعل بالنيران .

وكان الضابط يطلب من الشخص المشتبه به أن يتوقف، ولكن الأخير لم يعره أي اهتمام ، بحسب العربية نت .

وصرخ الضابط مرة أخرى في المشتبه به : ” شرطة سياتل.. توقف” فانزعج الرجل واستدار وركض نحو السيارة المتوقفة، وألقى من نافذتها باللوح المشتعل، في محاولة لإحراق الضابط داخلها، ثم لاذ بالفرار.

وأسرع الضابط محاولا إيقاف الفار من أمامه في الزقاق، وأطلق رصاصات من مسدسه عليه، فيما كانت النار تمتد إليه داخل السيارة.

وتمكن أفراد الشرطة من القبض على الرجل بعد صعقه بالكهرباء .

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