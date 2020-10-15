«التجارة» تُشهر بمواطنيْن خالفا أحكام نظام المحاسبين القانونيين

تواصل – فريق التحرير :

نشرت وزارة التجارة، أمس الأربعاء، قرارين بمعاقبة مواطنين خالفا أحكام نظام المحاسبين القانونيين .

وقالت الوزارة إن المخالفين لم يلتزما بالأنظمة والمعايير المهنية عند مزاولتهما مهنة المحاسبة والمراجعة .

وعاقبت الوزارة المخالف عزام بن محمد شريف علي، بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة شهرين، اعتباراً من 1442/2/19 هــ الموافق 2020/10/6 م .

كما عاقبت وحيد صلاح بكري قزاز، بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من 21-2-1442هـ الموافق 8-10-2020م، بموجب القرار رقم 137/440، الصادر عن لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين.