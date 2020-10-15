الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«التجارة» تُشهر بمواطنيْن خالفا أحكام نظام المحاسبين القانونيين

«التجارة» تُشهر بمواطنيْن خالفا أحكام نظام المحاسبين القانونيين
0

تواصل – فريق التحرير :

نشرت وزارة التجارة، أمس الأربعاء، قرارين بمعاقبة مواطنين خالفا أحكام نظام المحاسبين القانونيين .

وقالت الوزارة إن المخالفين لم يلتزما بالأنظمة والمعايير المهنية عند مزاولتهما مهنة المحاسبة والمراجعة .

وعاقبت الوزارة المخالف عزام بن محمد شريف علي، بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة شهرين، اعتباراً من 1442/2/19 هــ الموافق 2020/10/6 م .

كما عاقبت وحيد صلاح بكري قزاز، بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من 21-2-1442هـ الموافق 8-10-2020م، بموجب القرار رقم 137/440، الصادر عن لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين.

مواد ذات صلة

تحذير من «التجارة» بشأن أسلوب إجرامي لشركات وهمية على «الإنترنت»

تحذير من «التجارة» بشأن أسلوب إجرامي لشركات وهمية على «الإنترنت»

«المرور» يحذر من ارتكاب هذه المخالفة على الطرق.. تصل غرامتها لـ2000 ريال

«المرور» يحذر من ارتكاب هذه المخالفة على الطرق.. تصل غرامتها لـ2000 ريال

مصادر: إلزام معارض السيارات بالدفع الإلكتروني ووضع حد للتعامل النقدي

مصادر: إلزام معارض السيارات بالدفع الإلكتروني ووضع حد للتعامل النقدي

«الشورى» يطالب بزيادة التوطين ويوافق بالإجماع على مخالفة عبور الأودية

«الشورى» يطالب بزيادة التوطين ويوافق بالإجماع على مخالفة عبور الأودية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>