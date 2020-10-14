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انتعاش أسعار النفط ..الذهب الأسود يرتفع 2%

انتعاش أسعار النفط ..الذهب الأسود يرتفع 2%
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تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، مساء أمس الأربعاء، مدعومة بالتزام أوبك وحلفائها باتفاق خفض المعروض في سبتمبر، ورغم المخاوف من تباطؤ تعافي الطلب على الوقود من جراء تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا، وذلك بحسب رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 87 سنتا بما يعادل 2.05 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 43.32 دولار للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو 2.09 بالمئة لتغلق عند 41.04 دولار للبرميل.

وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن التزام المجموعة باتفاق خفض المعروض النفطي بلغ 102 بالمئة في سبتمبر أيلول.

يذكر أن أسعار الخام تعززت، في أوائل المعاملات بفض الأداء القوي لسوق الأسهم. وحتى مع تراجع الأسهم بفعل مخاوف الجائحة، حافظ النفط على صعوده، مستفيدا من التوقعات بأن تحتوي أوبك تخمة المعروض.

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