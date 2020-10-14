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«الزكاة والدخل»: أكثر من 23 ألف طلب تسجيل مبايعة عقارية خلال عشرة أيام

«الزكاة والدخل»: أكثر من 23 ألف طلب تسجيل مبايعة عقارية خلال عشرة أيام
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تواصل – واس:

تلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل أكثر من 23 ألف طلب تسجيل مبايعة عقارية، ضمن خدمة ضريبة التصرفات العقارية خلال العشرة أيام الماضية، وذلك في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وتُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكّن المكلفين من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، بالإضافة إلى تمكين المكلف من معرفة مدى خضوع عقاره للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحق.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

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