«الإسكان» تزف بشرى سارة للمواطنين الراغبين في إصدار رخص بناء فورية

تواصل- فريق التحرير:

زفت وزارة الإسكان بشرى سارة للمواطنين الراغبين في إصدار رخص بناء بشكل فوري.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” :”تسهيلًا لأهالينا المستفيدين، إتاحة خدمة إصدار رخص البناء فوريًّا وبشكل إلكتروني للراغبين في بناء مساكنهم باستخدام التصاميم الهندسية على أراضي مخططات برنامج‎سكني”.

وأتاح برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان خدمة إصدار رخص البناء الإنشائية إلكترونيًّا للمستفيدين من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية لخيار البناء الذاتي على أراضي مخططات «سكني».

وتم إطلاق الخدمة مؤخرًا للمواطنين الراغبين في البناء على أراضيهم بالاستفادة من مجموعة من التصاميم لنخبة من المكاتب الهندسية، ضمن الخدمات المتنوعة التي يقدمها تطبيق وموقع «سكني» لتسهيل تملك الأسر السعودية للمسكن الأول بخطوات مُيسَّرة ومباشرة، بهدف زيادة نسبة التملُّك إلى 70% بحلول 2030 وفق أهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).