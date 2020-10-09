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“التجارة”: التشهير بمنشأة و3 مواطنين ومقيم في جريمة تستر تجاري

“التجارة”: التشهير بمنشأة و3 مواطنين ومقيم في جريمة تستر تجاري
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تواصل – فريق التحرير :

شهَّرت وزارة التجارة بمؤسسة تجارية وثلاثة مواطنين ومقيم من جنسية باكستانية ، وذلك بعد صدور حُكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورُّط المدانين في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته فيه، والعمل لحسابه الخاص في تجارة التمور بأسواق بريدة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية ببريدة متضمنًا غرامة مالية، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب سجلها التجاري، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستَّر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

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