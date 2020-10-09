وزير الطاقة يوافق على نزع قطع أراض لصالح شركة الكهرباء في هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير :

وافق وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ، على البدء في إجراءات نزع أراضٍ لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

وألزم القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الجمعة ، الشركة السعودية للكهرباء بدفع قيمة التعويض لأصحاب الحقوق خلال عامين وفقاً لقرار لجنة التقدير.

ويُسمح لأصحاب العقارات بالتظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذها خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

فيما تقع الأراضي في مدينة جازان ومحافظتي طريب وضمد، والعاصمة المقدسة، ومركز العرضيات الشمالي بمكة، وتبلغ مساحتها نحو 33 ألف متر.