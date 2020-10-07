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شرطة عسير تقبض على مواطنيْن بحوزتهما ذخائر حية وأسلحة نارية غير مرخصة

شرطة عسير تقبض على مواطنيْن بحوزتهما ذخائر حية وأسلحة نارية غير مرخصة
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تواصل – واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر لحيازتهما ونقلهما أسلحة وذخائر حية غير مرخصة بغرض المتاجرة بها بطريقة غير مشروعة.

وأضاف “الدباش” أنه تم ضبط بمركبة أحدهما 10000 طلقة حية في أحد مراكز الضبط الأمني ببلقرن، وضبط بمركبة الآخر 8000 طلقة حية وقطعتي سلاح من نوع رشاش وبندقية ومبلغ 30000 ريال بمركز بللحمر، وجرى إيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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