بالفيديو.. تفحيط ينتهي بحادث في الباحة وإصابة 3 شبان أحدهم حالته خطيرة

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كيف تسبب سائق في حادث مروري بعدما فقد السيطرة على مركبته أثناء ممارسته التفحيط ليلاً في أحد شوارع منطقة الباحة، مما أدى لانحرافها واصطدامها بقوة بالرصيف.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن عمليات الهلال تلقّت بلاغًا عن وقوع حادث مقابل ثانوية السروات في تمام الساعة 21:59 مساء أمس الثلاثاء .

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين للموقع، وعند وصول الفرق اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع إصابة خطيرة وتم التدخل إسعافيًّا وإصابة متوسطة، وتم نقل جميع الإصابات لمستشفى الملك فهد بالباحة، فيما نقلت إحدى الإصابات عن طريق الجمهور.